Kayseri'de yaşayan 4 çocuk annesi Hilal Kaya'nın (39), çocukluğundan beri olan at merakı mesleği oldu. Kurduğu at çiftliğinde 14 atın bakımını yapıp, eğitim veren Kaya, ''At merakım çocukluktan beri vardı. Kendi adıma çok uçuk bir hayali gerçekleştirdim. Çiftliğimdeki atların hem bakımını yapıyorum hem de aldığım eğitmenlik belgesi ile at sürüyorum. Ben atlarıma anne şefkati ile bakıyorum'' dedi.
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