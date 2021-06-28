At sevgisiyle büyüyorlar

İstanbul Beykoz’da düzenlenen Pony Ligi'nde 100’ün üzerinde çocuk binici yarışıyor. Boylarından büyük atlara biniyor, birlikte yarış kazanmaya çalışıyorlar. Binicilik çocuklarda sorumluluk duygusunu da geliştiriyor. (Haber: Tuana Çiftci - Kamera: Beyzanur Özer)

NTV 28.06.2021 - 09:54 | Son Güncelleme : 28.06.2021 - 10:07

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