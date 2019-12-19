At vebası insana nasıl bulaşır? Belirtileri nedir?
Adalar Kaymakamlığı, Büyükada'da görülen ve "at vebası" olarak bilinen hastalıkla ilgili 81 atın itlaf edildiğini açıkladı. Karantina tedbirleri kapsamında ilçeye hayvan giriş çıkışları da durduruldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar'da bazı atlarda ruam hastalığı tespit edilmesi konusunda rapor istediğini belirtti. Türk Veterinerler Birliği Genel Sekreteri Haluk Aşkaroğlu, NTV canlı yayınında konuya ilişkin soruları yanıtladı.
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