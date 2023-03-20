At yarışını kazanınca heyecandan yere yığıldı

Kars'ta köyler arasında düzenlenen at yarışında 'Baran' isimli atıyla birinci olan Burak Hışır, heyecandan yere yığılıp kaldı. 12 kilometrelik parkuru şampiyonlukla tamamladığı için çok mutlu olduğun söyleyen Hışır, ''Atım Baran'a güveniyordum, yarışı bırakmadı. Yarışın sonunda nefesim kesildi ama çok şükür şampiyon olduk'' dedi.

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