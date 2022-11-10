Ata’dan kalan çok özel hatıralar: Gönderdiği son telgraf da müzede
Milli Mücadele kahramanlarından Ali Fuat Cebesoy, Harp Okulu’na girdiğinde kısım çavuşu Mustafa Kemal’di. İlk gününde Mustafa Kemal O’na okulu gezdirdi. Yatakhaneye gelince, Ali Fuat Cebesoy’un yüz ifadesinden bu basık, karanlık odadan pek hazzetmediğini anladı. O’na döndü ve ‘‘Odamız karanlık, fakat fikirlerimiz aydınlıktır’’ dedi. Bir milleti Cumhuriyet’e, demokrasiye götüren o aydınlık fikirlerin temellendiği başlıca yerlerden biri de o Harp Okulu’ydu. İşte Atatürk’ün 6 yılını geçirdiği, İstanbul Harbiye’deki o askeri müze... (Haber:Deniz Tüysüz Kamera:Cüneyt Ali Horozal)
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