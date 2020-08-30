Ataları gibi şehit oldular

Bu toprakların birliği ve beraberliği için yüz binlerce asker şehit oldu. Onlardan biri 26 yaşındayken şehit düşen Ali Emre Fırıncıoğulları. İdlib'de 20 Şubat'ta bir bombardıman sırasında şehit düştü Ali Emre. "Karakterimin kaderini yaşıyorum" demişti bir keresinde. Ailesi ölümünün ardından onun ismini ve anılarını yaşatmak, paylaşmak için sosyal medya hesabını kullanmayı sürdürüyor. NTV ekibinden Deniz Tüysüz İdlib şehidi Ali Emre'nin ailesiyle görüştü.

NTV 30.08.2020 - 09:47 | Son Güncelleme : 30.08.2020 - 10:54

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