Ata’nın Amerikalı generale cevabı: Sefil bir ölümdense savaşarak ölürüz

Mustafa Kemal Atatürk gerek milli mücadele döneminde, gerekse Cumhuriyet sonrasında yabancı gazetelere, dergilere çok sayıda röportaj verdi. Mücadelesini anlatmak, oluşturmak istediği ülkeyi, devrimleri dünyaya duyurmak için bu alanı önemli bir araç olarak görüyordu. NTV ekibinden Baran Bila, Atatürk’ün yabancı gazetecilere verdiği röportajlardan bir seçki hazırladı.

TÜRKİYE HABERLERİ