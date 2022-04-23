Ata’nın peşinde tarihe not düşen kareler

Mustafa Kemal Atatürk’ün  hafızalardan hiç silinmeyen birçok fotoğrafını Cemal Işıksel çekti. 21 yaşında Atatürk’le karşılaştığında heyecandan titreyen Işıksel, o günü hiç unutmadı. Atatürk’ün ona dönüp ‘‘Çekebildin mi çocuk?’’ demesini... 1989 yılında hayata veda eden Işıksel’in çok özel mirasına, fotoğraf arşivine şimdi torunları gözü gibi bakıyor. (Haber:Tuana Çiftçi Kamera:Ahmet Akpolat)

Haberler - NTV 23.04.2022 - 10:27 | Son Güncelleme : 23.04.2022 - 11:08

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