Ata'nın peşinde tarihe not düşen kareler

Mustafa Kemal Atatürk'ün hafızalardan hiç silinmeyen bir çok fotoğrafını Cemal Işıksel çekti. 21 yaşında Atatürk'le karşılaştığında heyecandan titreyen Işıksel, o günü hiç unutmadı. Atatürk'ün ona dönüp ''Çekebildin mi çocuk?'' demesini. 1989 yılında hayata veda eden Işıksel'in çok özel mirası fotoğraf arşivine şimdi torunları gözü gibi bakıyor. (Haber: Tuana Çiftci)

Haberler - NTV 10.11.2021 - 12:30 | Son Güncelleme : 10.11.2021 - 12:36

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