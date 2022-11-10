Ata’nın peşinde tarihe not düşen kareler: Çekebildin mi çocuk?
Dönem itibariyle Atatürk’e ait çok fazla kamera görüntüsü yok fakat birçok fotoğrafı var. Zihinlere kazınan nice karenin pek çoğunda da denklanşöre basan el, Cemal Işıksel’e ait... Ve Işıksel’in arşivine torunları gözü gibi bakıyor. NTV ekibinden Tuana Çiftçi, Işıksel’in torunlarıyla buluştu ve Atatürk’le yıllar geçiren dedelerinin hikayelerini dinledi.
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