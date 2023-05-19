Ata'nın Samsun yolculuğuna başladığı gün

103 yıl önce 16 Mayıs'ta başlayan yolculuk bir ulusun kurtuluşuna giden yolu açtı. Mustafa Kemal Atatürk, 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıktı ve Anadolu'yu düşmandan kurtaracak savaşın meşalesini yaktı. Atatürk, Bandırma Vapuru ile Samsun'a 3 gün sonra 19 Mayıs 1919'da vardı. Kurtuluşa giden yolculuğun başladığı yerde, Tarihçi Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı anlattı.
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