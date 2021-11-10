Ata'nın sevdiği şarkılar

Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı kazanılamaz denilen zaferlerle, imkansızı gerçekleştiren mücadelelerle doluydu. Müzik ise yaşadığı sevinçleri,mutlulukları,zorlukları,acıları,hüzünleri dışa vurduğu belki tek yer oldu. Başta Rumeli türküleri olmak üzere marşlara,şarkılara eşlik eder, Türk Sanat Müziğine önem verirdi. Zeybeğin ise hayatında özel bir yeri vardı.

Haberler - NTV 10.11.2021 - 13:08 | Son Güncelleme : 10.11.2021 - 13:18

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