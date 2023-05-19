Ata'nın yol arkadaşını torunu anlattı: "Ata'nın kucağındaki çocuk benim babam"
Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamak demek, milli mücadele yıllarında birlikte yol yürüdüğü dostlarını da anlamak demek aslında. O dostlarından biri İzzet Ulvi Aykurt... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 7 dönem milletvekilliği yapan Aykurt'un torunu Tuğtekin Aykurt, hem Atatürk'ün kucağında fotoğraf çektiren babası Gültekin Aykurt'u hem de dedesinin Atatürk ile dostluğunu NTV'ye anlattı.
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