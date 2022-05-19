Ata’nın yol arkadaşını torunu NTV’ye anlattı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 7 dönem milletvekilliği yapan İzzet Ulvi Aykurt, Atatürk’ün milli mücadele yıllarında birlikte yol yürüdüğü dostlarından biriydi. Aykurt’un torunu Tuğtekin Aykurt, hem Atatürk’ün kucağında fotoğraf çektiren babası Gültekin Aykurt’u hem de dedesinin Atatürk ile dostluğunu NTV’ye anlattı. (Haber:Ahmet Örsoğlu)

Haberler - NTV 19.05.2022 - 11:58 | Son Güncelleme : 19.05.2022 - 12:19

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