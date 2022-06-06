Ataşehir’de İETT otobüsünde taciz

İstanbul Ataşehir’de İETT otobüsünde kadın yolcunun fotoğrafını çektiği iddia edilen bir kişiye diğer yolcular tepki gösterdi. Tacizciyi yakalayan yolcu, cep telefonundan fotoğraflar kısmını açarak fotoğrafın çekildiğini doğruladı. ‘‘Kaçmam, mühendisim. 2 çocuk babasıyım. Haklısınız, fotoğrafı siliyorum’’ diyen tacizci, polis tarafından karakola götürüldü.
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