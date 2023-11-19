Ataşehir'de iş insanının otomobiline silahlı saldırı kamerada
İstanbul’un Ataşehir ilçesinde bir iş insanının aracı kurşunlandı. Otomobiline 4 kurşun isabet eden iş insanı, polise gidip şikayetçi oldu. Bu olaydan 1 gün sonra ise iş insanının kızı, motosikletli şüpheliler tarafından takip edildi. Polis, olayla ilgili olarak Türkmenistan uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, kurşunlama emrini Ukrayna'da yaşayan "Rıfat" adında bir kişiden aldıklarını iddia etti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Silahlı Saldırı
- İstanbul Ataşehir
- Araba