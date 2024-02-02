Ataşehir'de kendisini almayan minibüsün peşine düştü, özür diletti
İstanbul Ataşehir'de kendisini almadığı gerekçesiyle hatlı minibüs şoförüne sinirlenen vatandaş, otomobiline binip minibüsün peşine düştü. Minibüsü yolda aradığı anları cep telefonu ile görüntüleyen vatandaş, aradığı minibüsü bulunca aracıyla önünü kesti. Minibüs şoförüne "Neden beni almadın?" diye tepki gösteren vatandaşa şoförün "Seni almadım özür dilerim, sen buraya kadar geldin ya sana helal olsun." demesiyle tartışma sonlandı. Hem minibüsü yolda aradığı anları hem de minibüs şoförü ile tartıştığı anları cep telefonu ile kayda alan vatandaş tartışmanın sonlanmasıyla aracına binerek uzaklaştı.
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