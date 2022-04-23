Atatürk 89 yıl önce Meclis’e böyle hitap etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış yıldönümü anısına Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli tören ve etkinliklerle kutlanıyor. İşte bundan tam 89 yıl önce 1936'da Atatürk’ün Meclis’e hitap ettiği anlar...
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