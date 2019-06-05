Atatürk Barajı'nda 7 yılın rekoru kırıldı

Atatürk Barajı'nda doluluk oranı yüzde 95'e yaklaştı. Barajdaki bu oran, son 7 yılın en yüksek seviyesi. DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Fırat havzasına 2019 yılında mevsim normallerinin çok üzerinde yağış düştüğünü belirtti. Aydın, havzadaki Atatürk, Keban ve Karakaya barajlarında su kotunun en üst seviyeye ulaştığını söyledi. Aydın, Atatürk Barajı'nda doluluk oranının yüzde 95'e yaklaştığını belirterek, bu miktardaki suyun, Türkiye'nin 7 yıllık içme ve kullanma suyu ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasiteyi ifade ettiğini kaydetti. Aydın'ın verdiği bilgiye göre, sulama projeleri tamamlandığında barajdan 2,5 milyar doları aşkın sulama getirisi sağlanacak.