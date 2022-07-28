Atatürk Büyük Taarruz planını futbol maçı sırasında paylaştı
Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümününün kutlanacağı 30 Ağustos öncesi arşivlerden 100 yıl önce gerçekleşen bir futbol maçına ilişkin belge gün yüzüne çıktı. Belgede Mustafa Kemal Atatürk, Büyük Taaruz harekat planını kurmay heyetine, bir futbol maçı etkinliğinde açıklıyor. Akşehir’de gerçekleşen o tarihi maçın 100. yıl dönümü nedeniyle İstanbul’da bir toplantı düzenlendi. Ve yeni belgeler, fotoğraflar gün yüzüne çıktı. Haber: Ahmet Yeşiltepe
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NTV Haber 28.07.2022 - 21:02| Son Güncelleme : 28.07.2022 - 21:08
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