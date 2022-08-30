Atatürk, esir alınan Yunan Başkomutan Trikopis’e ne dedi?
Savaşın kırılma noktalarından biri Yunan ordusunun başkumandanı Nikolas Trikopis’in Türk askeri tarafından esir alınmasıydı... Trikopis önce İsmet İnönü ardından Mustafa Kemal Paşa’nın karşısına çıktı. Kendisine son derece kibar ve saygılı davranıldı. Ülkesine iade edildikten yıllar sonra verdiği bir demecinde Anadolu’daki Yunan işgalinin çok çok büyük bir hata olduğunu söyleyecekti. (Haber:Merih Ak Kamera:Burak Uygun)
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