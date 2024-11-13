Atatürk görselini çiğneyen kişinin üzerine atlayarak müdahale etti
Antalya'da lastik tamircisi 20 yaşındaki Mehmet Can Sevinç'in dükkanına müşteri gibi gelen kişi, kapıda asılı üzerinde Mustafa Kemal Atatürk görselinin bulunduğu etiketi alıp, yere attıktan sonra su dökerek ayağıyla defalarca bastı. Duruma kayıtsız kalmayan Sevinç, tezgahın üzerinden atlayarak müdahale etti. İş yerinde başlayan arbede sokağa taşınca çevredekilerin müdahalesiyle Sevinç, uzaklaştırıldı. İsmi öğrenilemeyen kişi ise koşarak uzaklaştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Antalya
- Türkiye
- Gündem