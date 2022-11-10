Atatürk Hatay için ölümü göze aldı

Atatürk’ün karaciğer rahatsızlığı kesin bir şekilde tespit edildikten sonra Fransa’dan getirilen dönemin en iyi doktoru, 45 gün boyunca yatakta kalmasını söyler. Doktorların tavsiyelerine pek de kulak asamayan Atatürk, bu tavsiyeye uyar ancak 45 gün boyunca ansiklopediden sirozu okumuş ve belki de kafasındakileri gerçekleştirmek için çok vaktinin olmadığını anlamıştır. 45 gününü sonunda yataktan çıkar ve ‘‘Şahsi meselem’’ dediği Hatay meselesi için harekete geçter. NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet yeşiltepe, Atatürk’ün son 2 yılını, hastalıkla uğraşırken memleketi için nasıl mücadele ettiğini anlattı.
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