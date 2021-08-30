Atatürk'ten zafer getiren emir

Atatürk hep sorunların siyaset yoluyla çözülmesinden yana oldu. Mustafa Kemal Paşa, harpten başka çare kalmayınca askerlik sanatının inceliklerini ustalıkla sergileyen bir komutandı. Atatürk, Sakarya'da verdiği "Hattı müdafaa yoktur sattı müdafaa vardır" emriyle tarihe geçen bir strateji uyguladı. Tüm bu süreçleri Baran Bila, Harp coğrafyası uzmanı Selim Erdoğan ile değerlendirdi.

NTV 30.08.2021 - 11:44 | Son Güncelleme : 30.08.2021 - 12:04

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