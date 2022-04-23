Atatürk’ü Samsun’a uğurlayan çocuk

Takvimler 16 Mayıs 1919’u gösteriyordu. Mustafa Kemal Atatürk, Bandırma Vapuru ile Samsun'a gitmeye hazırlanıyordu. 14 yaşındaki Nuri Ulusu, vapur İstanbul’dan ayrılmadan önce Mustafa Kemal’i Samsun’a uğurlayan tek çocuktu. Araştırmacı yazar Mustafa Kemal Ulusu, babasının anılarını NTV’ye anlattı. (Haber:Beyzanur Özer)
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