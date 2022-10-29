Atatürk’ün Birinci Dünya Savaşı sırasında yazdığı Silvan mektupları
Mustafa Kemal, Diyarbakır Silvan’da Birinci Dünya Savaşı sırasında, komutan olarak 6 ay kalıyor. O dönemde Üstün ailesinin konağına misafir oluyor. İşte hem o dönemin savaş şartlarını hem de Atatürk’ün aileyle kurduğu yakın dostuluğu anlatan ve ilk kez yayınlanan Silvan mektupları... (Haber:Gökhan Gerçek Kamera:Timuçin İlbaylı)
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