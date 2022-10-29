Atatürk’ün en sevdiği fotoğrafı Time’a kapak oldu

Kocatepe sırtlarında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden çıkarken, Ege vapurunda sallanırken ya da Time Dergisi’nin kapağında... Mustafa Kemal Atatürk’ün bu ve benzeri binlerce anını ölümsüzleştiren, foto muhabirleri ve fotoğrafçılar oldu. Günümüze kadar ulaşan o karelerin ardında ise büyük hikayeler yatıyor... İşte Mustafa Kemal Atatürk’ün sembol fotoğrafları ve o karelere imza atanların ağzından o günün hikayesi... (Haber:Serkan Kaya Kamera:Burak Akcan)
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