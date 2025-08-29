Atatürk'ün manastır yılları

Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'ında gösterdiği liderlik ve sonrasında kurduğu yeni devlet için aldığı yol hiç kolay olmadı. O ilkokuldan beri zekası ve çalışkanlığyla öğretmenlerinin hep dikkatini çekti, çok çalıştı... Selanik Rüştiyesi'nden Manastır Askeri İdadisi'ne ordan da Mekteb-i Harbiye'yi Şahaneye gitti... NTV'den Deniz Tüysüz Atatürk'ün fikirlerinin oluşmasına temel olan okulu anlattı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.