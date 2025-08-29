Atatürk'ün manastır yılları

Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'ında gösterdiği liderlik ve sonrasında kurduğu yeni devlet için aldığı yol hiç kolay olmadı.  O ilkokuldan beri zekası ve çalışkanlığyla öğretmenlerinin hep dikkatini çekti, çok çalıştı... Selanik Rüştiyesi'nden Manastır Askeri İdadisi'ne ordan da Mekteb-i Harbiye'yi Şahaneye gitti...  NTV'den Deniz Tüysüz Atatürk'ün fikirlerinin oluşmasına temel olan okulu anlattı.