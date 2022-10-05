Atış poligonunda görevlinin dikkati faciayı önledi

Tayland’da bir atış poligonunda görevlinin dikkati sayesinde facianın önüne geçildi. Görevli, 65 yaşındaki adamın tavırlarından şüphelendi ve üzerine atlayarak başına dayadığı silahı elinden almayı başardı. Atış poligonuna girdiği andan itibaren adamı izlemeye başladığını anlatan görevli polise verdiği ifadede, ‘‘Ellerinin titrediğini fark ettim. Sadece 4 mermi isteyince onu izlemeye başladım’’ dedi.
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