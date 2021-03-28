ATM'de gasp dehşeti!

Adana’nın Kozan ilçesinde ATM'de para yatırmak isteyen bir genç, bıçaklı saldırıya uğradı. ATM önünde bekleyen S.S., hesabına 100 TL yatırmak için gelen Murat Usanmaz’ın boğazına bıçak dayadı. Gaspçıya bir süre direnen Murat Usanmaz elinden yaralandı. Parayı alıp kaçan gaspçı, güvenlik görüntülerinin incelenmesiyle kısa sürede yakalandı. Adliyeye sevk edilen S.S. basın mensuplarına ‘‘İyi çekin de güzel çıkalım’’ diyerek tepki gösterdi.
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ntv.com.tr 28.03.2021 - 14:46| Son Güncelleme : 28.03.2021 - 15:01
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