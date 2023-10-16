Avcılar'da bel çantalı düzenekle hırsızlık kamerada
İstanbul Avcılar'da marketin önünde bekleyen 3 kişinin yanına bel çantalı şüpheli yaklaştı. O anda gençlerden birinin cep telefonuna kredi kartından 5 bin lira çekildiğine yönelik mesaj geldi. Bel çantalı şüpheli uzaklaşırken, paranın çekildiği dakika belirlenerek marketin güvenlik kamera kayıtlarına bakıldı. Mesajın geldiği anlarda bel çantalı şüphelinin, parası çekilen kişiye yaklaştığı görüldü. Aynı şüpheli 2 gün sonra tekrar markete gelince yakalandı. Şüphelinin bel çantasından pos cihazı çıktı.
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