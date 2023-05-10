Avcılar'da öldüren binanın tahliye kararı mahkemece durduruldu

15 gün önce yoldan geçen bir kadın 37 yıllık binadan kopan beton parçaları nedeniyle yaşamını yitirdi. Binanın demirlerinin çürüdüğü, kirişleri arasından da boru geçirildiği belirlendi. Ancak o binaya ilişkin tahliye kararı mahkmeye yapılan itiraz üzerine durduruldu. Tahliye için karot örneklerinden gelecek sonuç bekleniyor.

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