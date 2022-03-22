Avcılar'da bina çöktü, çevredekiler ölümden döndü

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında 5 katlı bina yıktırılırken çöktü. Çevredekilerin ölümden döndüğü çökme anı kameraya yansıdı. Merkez Mahallesi'ndeki Denizköşler Caddesi'nde bulunan 60 daire ve 20 işyerinin yer aldığı 5 katlı Atam Apartmanı'nda, 2019 yılında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki Silivri Depremi'nden hasar oluştu.
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DHA 22.03.2022 - 16:27| Son Güncelleme : 22.03.2022 - 16:38
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