Avcılar'da bina çöktü, çevredekiler ölümden döndü

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında 5 katlı bina yıktırılırken çöktü. Çevredekilerin ölümden döndüğü çökme anı kameraya yansıdı. Merkez Mahallesi'ndeki Denizköşler Caddesi'nde bulunan 60 daire ve 20 işyerinin yer aldığı 5 katlı Atam Apartmanı'nda, 2019 yılında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki Silivri Depremi'nden hasar oluştu.

Haberler - DHA 22.03.2022 - 16:27 | Son Güncelleme : 22.03.2022 - 16:38

TÜRKİYE HABERLERİ