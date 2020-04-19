Avcılar’da fırıncıların sokakta ekmek satma kavgası

Avcılar’da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde olan vatandaşlara ekmek ulaştırmak isteyen iki fırıncı sokakta birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havalarda uçuştuğu kavga, bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

İHA 19.04.2020 - 09:50 | Son Güncelleme : 19.04.2020 - 09:57

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