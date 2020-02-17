Avcılar'da sokak ortasında döner bıçaklı, sopalı kavga

İstanbul'un Avcılar ilçesinde 16 Şubat gecesi iki grup arasında tartışma yaşandı.  Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde çıkan kavgada, taraflar birbirlerine döner bıçağı, sopa ve sandalye ile saldırdı. Sekiz kişinin karıştığı kavganın ardından ise bir kişi gözaltına alındı.

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