Avcılar'da tepki çeken görüntü! Kaldırımda ilerleyen taksici gözaltına alındı
İstanbul Avcılar'da kaldırıma çıkarak ilerleyen bir taksi şoförü gözaltına alındı. Dün sabah saatlerinde bir taksinin kaldırıma çıkarak ilerlediği görüldü. Görüntüler sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı. Kimliği tespit edilen taksi şoförü, tehlikeli araç kullandığı ve diğer sürücü ve yolcuların can güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
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