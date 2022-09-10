Avcılar'daki metrobüs kazası öncesi yaşananlar kamerada

İstanbul Avcılar'da dün metrobüslerin çarpışması sonucu 117 kişinin yaralandığı kazanın öncesinde yaşananlar araç içi kamerasınca görüntülendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden paylaşılan görüntülerde, metrobüsün sürücüsünün kaza öncesinde "Ben çok kötü oldum. Ambulans çağırın bana'' dediği duyuluyor.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 10.09.2022 - 14:06 | Son Güncelleme : 10.09.2022 - 14:14

TÜRKİYE HABERLERİ