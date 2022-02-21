Avcının panik anları kamerada

Bilecik’te domuz avına çıkan avcılardan biri 220 kg ağırlığındaki domuzla karşı karşıya kaldı. Köpeklerin kovaladığı domuz, kaçarken yanından geçtiği avcı tarafından vuruldu. Avcılar, 6 aylık domuz avı yasağı öncesinde vurdukları hayvanla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Haberler - ntv.com.tr 21.02.2022 - 11:48 | Son Güncelleme : 21.02.2022 - 12:06

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