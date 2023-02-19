Avizeler bile sağlam kaldı

Kahramanmaraş'taki deprem nedeniyle çok sayıda can kaybı yaşanırken, binalarda da büyük hasar meydana geldi. Ancak tum bu hasarları binalarından arasında bir bina dikkati çekiyor. Kahramanmaraş'ta iki büyük deprem yaşayan 5 katlı avize mağazası yanında yıkılan binalara rağmen ayakta kaldı.

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