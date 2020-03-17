AVM'de drone ile dezenfeksiyon

Corona virüs için alışveriş merkezlerinde de temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor. Ancak İstanbul'daki bir AVM'de farklı bir yöntem kullanılıyor. Drone'dan püskürtülen özel sıvıyla temizlik yapılıyor.

NTV 17.03.2020 - 08:41 | Son Güncelleme : 17.03.2020 - 09:01

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