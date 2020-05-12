AVM'ler tedbirlerle açıldı, İstanbul'da metrelerce kuyruk oluştu
Alışveriş merkezleri de uzun bir aranın ardından dün kapılarını açtı. Her adımda yeni önlemler var. Maske zorunlu. Sosyal mesafeye dikkat edilmesi için uyarı işaretleri koyuldu. İlk günde bazı alışveriş merkezlerinde kuyruk oluştu.
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NTV 12.05.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 12.05.2020 - 09:36
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