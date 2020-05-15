AVM'lerde virüse karşı temiz hava önlemi

Normalleşme süreciyle birlikte açılan alışveriş merkezlerinde yeni önlemler alındı. Virüsün hızlı yayılmasına neden olan kilimalar ve sosyal mesafe kurallarında ek düzenlemelere gidildi. Yeni düzenlemeye göre istanbul'daki AVM'lerde yüzde yüz temiz hava sağlanacak. Kaymakamlıklar da kuralları takip için denetleme kurulları oluşturmaya başladı.

NTV 15.05.2020 - 13:05 | Son Güncelleme : 15.05.2020 - 14:30

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