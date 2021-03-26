Avrasya Tüneli'nde doğum yaptı

Sıradışı bir doğum... Doğum sancıları tutan Seda Giray eşi ile birlikte hastaneye gitmek için yola çıktı. Ancak İstanbul trafiği genç çiftin hastaneye ulaşmasını engelledi. Bebek otomobilin ön koltuğunda dünyaya geldi. Doğum sırasında aracı kullanan baba Deniz Giray o anları NTV'ye anlattı.

NTV 26.03.2021 - 11:17 | Son Güncelleme : 26.03.2021 - 11:31

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