Avrupa hayali için kedi ve köpeğinden vazgeçti

Yunanistan üzerinden Hollanda'ya geçmek için bir kedisini ve köpeği ile Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen Filistinli Ahmet, 6 yıldır baktığı köpeklerini zarar görmesin diye gözü yaşlı bir şekilde bir Türk’e emanet etti. Filistinli Ahmet'in en büyük hayali Avrupa’ya gidip, 4-5 ay sonra hayvanlarına yeniden kavuşmak.
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03.03.2020 - 17:43| Son Güncelleme : 03.03.2020 - 17:57
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