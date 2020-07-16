Avrupa şampiyonu sporcu şehit oldu

Van'da düşen insanlı keşif uçağında ikisi pilot, 7 emniyet mensubu görev yapıyordu. Şehitlerden biri, Semih Güzelay 13 yaşında Avrupa Tekvando şampiyonu olmuştu. Sayısız madalya kazanan Güzelay, üç yıl önce polislik mesleğine adım atmıştı. İşte şehitlerin ardında bıraktıkları hikayeler.
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NTV Haber 16.07.2020 - 20:59| Son Güncelleme : 16.07.2020 - 21:00
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