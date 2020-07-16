Avrupa şampiyonu sporcu şehit oldu

Van'da düşen insanlı keşif uçağında ikisi pilot, 7 emniyet mensubu görev yapıyordu. Şehitlerden biri, Semih Güzelay 13 yaşında Avrupa Tekvando şampiyonu olmuştu. Sayısız madalya kazanan Güzelay, üç yıl önce polislik mesleğine adım atmıştı. İşte şehitlerin ardında bıraktıkları hikayeler.

NTV Haber 16.07.2020 - 20:59 | Son Güncelleme : 16.07.2020 - 21:00

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