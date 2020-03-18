Avrupa'dan gelen Türk yaşadıklarını anlattı

Avrupa'dan gelen 3 bin 614 Türk İstanbul ve Kocaeli'deki yurtlarda karantina altında. 14 günlük karantinanın ilk günü bugün. İstanbul'da karantina altında tutulan Barış Şen, Türkiye'ye Danimarka Kopenhag'dan geldi. Şen yaşadıklarını NTV ekranında anlattı.
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ntv.com.tr 18.03.2020 - 17:01| Son Güncelleme : 18.03.2020 - 17:16
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