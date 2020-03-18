Avrupa'dan gelen Türk yaşadıklarını anlattı

Avrupa'dan gelen 3 bin 614 Türk İstanbul ve Kocaeli'deki yurtlarda karantina altında. 14 günlük karantinanın ilk günü bugün. İstanbul'da karantina altında tutulan Barış Şen, Türkiye'ye Danimarka Kopenhag'dan geldi. Şen yaşadıklarını NTV ekranında anlattı.

ntv.com.tr 18.03.2020 - 17:01 | Son Güncelleme : 18.03.2020 - 17:16

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