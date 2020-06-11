Avrupa'ya uçuşlar başladı

Normalleşme adımları kademeli olarak atılmaya devam ediliyor. 28 Mart'ta durdurulan yurt dışı tarifeli uçuşlar 2 buçuk ay aranın ardından bu sabah yeniden başladı. Ancak uçuşlarda bir süre oturma ve çalışma izni şartı aranacak.
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NTV 11.06.2020 - 15:18| Son Güncelleme : 11.06.2020 - 15:50
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