Avrupa'ya uçuşlar başladı

Normalleşme adımları kademeli olarak atılmaya devam ediliyor. 28 Mart'ta durdurulan yurt dışı tarifeli uçuşlar 2 buçuk ay aranın ardından bu sabah yeniden başladı. Ancak uçuşlarda bir süre oturma ve çalışma izni şartı aranacak.

NTV 11.06.2020 - 15:18 | Son Güncelleme : 11.06.2020 - 15:50

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