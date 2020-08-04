Avşa gemisi denizin ortasında kaldı

Dün Avşa Adası'ndan hareket eden özel firmaya ait arabalı yolcu gemisi arızalandı. Gemi, saatler süren çalışmanın sonunda Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekiplerince Zeytinburnu Limanı'na güvenli şekilde yanaştırıldı. Yolcular firmaya tepkiliydi.

NTV 04.08.2020 - 09:46 | Son Güncelleme : 04.08.2020 - 10:22

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