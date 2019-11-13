Avukat kızın zaferi: Hasta babasının ilaçları için açtığı davayı kazandı

Avukat kızı, kanser hastası babası için mahkemeden emsal niteliğinde bir karar çıkarttı. İstanbul'da kanserle mücadele eden bir hasta, SGK'nın karşılamadığı ilaçların masrafına daha fazla dayanamadı, dava açtı. Mahkeme durumun aciliyeti yüzünden Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlar için ara karar çıkardı. Dava sonuçlanana kadar, SGK'nın masrafları karşılamasına hükmetti. (Haber: Onur Aksoy Kamera: Ekut Uzunoğulları, Star Haber)

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