Avukata sokak ortasında saldırı

Samsun'da bir avukatın gece yarısı sokak ortasında ‘uyuşturucu tacirlerini şikayet ettiği’ gerekçesiyle saldırıya uğramasının görüntüleri ortaya çıktı. Öldüresiye dövülerek yaralanan avukat, uyuşturucu ticareti yapanları polise şikayet ettiği için saldırıya uğradığını ve can güvenliğinin bulunmadığını belirterek yardım istedi.

NTV 11.05.2021 - 15:05 | Son Güncelleme : 11.05.2021 - 15:20

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