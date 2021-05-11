Avukata sokak ortasında saldırı

Samsun'da bir avukatın gece yarısı sokak ortasında ‘uyuşturucu tacirlerini şikayet ettiği’ gerekçesiyle saldırıya uğramasının görüntüleri ortaya çıktı. Öldüresiye dövülerek yaralanan avukat, uyuşturucu ticareti yapanları polise şikayet ettiği için saldırıya uğradığını ve can güvenliğinin bulunmadığını belirterek yardım istedi.
Abone ol
Paylaş
NTV 11.05.2021 - 15:05| Son Güncelleme : 11.05.2021 - 15:20
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.